Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что не только разум решает судьбу, а то, что не решает разум, решает российская баллистическая ракета «Орешник». Его слова приводит ТАСС.

Такое заявление он сделал на фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев».

«Я хочу сказать, что символ этого фестиваля — Федор Михайлович Достоевский. То, что в жизни либерального порядка нет, он сказал один раз и много раз повторил», — отметил Кустурица.

По его словам, все, что мы называем решениями разума, — это не только вопрос разума.

«Еще один раз: не только разум решает нашу судьбу. То, что не решает разум, решает «Орешник», — отметил он.

Сербскому актеру и режиссеру, лидеру музыкальной группы The No Smoking Orchestra Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет. Почти двадцать лет назад Кустурица решил принять православие. Режиссера часто называют «самым русским сербом». Весной этого года он сообщил, что скоро начнет съемки следующего своего фильма, в котором соединит сюжеты романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Российский лидер подчеркнул, что никакие современные системы ПВО не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.