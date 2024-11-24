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Российские войска ударили по аэродромам ВСУ, производству и складам БПЛА

Минобороны РФ: авиация и артиллерия ударили по аэродромам ВСУ и складам БПЛА

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Минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Об этом пишет Минобороны России.

Также российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

В то же время системы противовоздушной обороны за сутки сбили 44 беспилотника самолетного типа. В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек и свыше 60 единиц техники. Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

До этого российская армия нанесла удар по украинскому пункту управления беспилотниками под Красным Лиманом в Донецкой народной республике. Отмечается, что объект выявили благодаря работе воздушной разведки. Внутри пункта управления находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ, все они были ликвидированы.

Ранее в пророссийском подполье на Украине сообщили о взрыве на автомобильном заводе в Кременчуге.

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Операция на Украине
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