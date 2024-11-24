ВС РФ ликвидировали пункт управления дронами под Красным Лиманом

Российская армия нанесла удар по украинскому пункту управления беспилотниками под Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Крупный пункт управления БПЛА противника накрыли под Красным Лиманом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект выявили благодаря работе воздушной разведки. Внутри пункта управления находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ, все они были ликвидированы.

23 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские беспилотники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Черниговской области. По его словам, удары производились в окрестностях населенного пункта Леоновка.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в пророссийском подполье на Украине сообщили о взрыве на автомобильном заводе в Кременчуге.