Средства ПВО за сутки сбили более 40 украинских беспилотников над российскими регионами

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 36,6 тыс. беспилотников.

Утром 24 ноября министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата ВСУ над российскими регионами.

В ночь на 23 ноября дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Крыма.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Так, в ночь на 1 сентября текущего года силы ПВО сбили 158 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.