Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили позиции украинского штурмбата «Шквал» в ДНР

МО: российская армия ударила по позициям украинского штурмбата «Шквал» в ДНР

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение подразделениям штурмового батальона «Шквал» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо формирований «Шквала», бойцы группировки «Центр» поразили позиции 152-й пехотной, 24-й, 37-й и 100-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии Украины, которые находились в районах Катериновки, Зари, Шевченко, Клебан-Быка, Новой Полтавки и Улаклы в ДНР.

Кроме того, были отбиты 10 контратак ВСУ.

В ходе боев украинская армия потеряла порядка 380 солдат, бронемашину MaxxPro, два легковых автомобиля, орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

24 ноября стало известно, что ВС РФ нанесли удар по украинскому пункту управления беспилотниками под Красным Лиманом в Донецкой народной республике. Отмечалось, что объект выявили благодаря работе воздушной разведки. Внутри пункта управления находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ, все они были ликвидированы.

Ранее полковник СБУ рассказал, когда ВСУ могут попасть в окружение в районе Курахово.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами