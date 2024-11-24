ВС РФ поразили позиции украинского штурмбата «Шквал» в ДНР

Российские войска нанесли поражение подразделениям штурмового батальона «Шквал» ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо формирований «Шквала», бойцы группировки «Центр» поразили позиции 152-й пехотной, 24-й, 37-й и 100-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии Украины, которые находились в районах Катериновки, Зари, Шевченко, Клебан-Быка, Новой Полтавки и Улаклы в ДНР.

Кроме того, были отбиты 10 контратак ВСУ.

В ходе боев украинская армия потеряла порядка 380 солдат, бронемашину MaxxPro, два легковых автомобиля, орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

24 ноября стало известно, что ВС РФ нанесли удар по украинскому пункту управления беспилотниками под Красным Лиманом в Донецкой народной республике. Отмечалось, что объект выявили благодаря работе воздушной разведки. Внутри пункта управления находилось порядка 20 военнослужащих ВСУ, все они были ликвидированы.

Ранее полковник СБУ рассказал, когда ВСУ могут попасть в окружение в районе Курахово.