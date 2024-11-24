Бойцы группировки «Центр» отразили 10 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили 10 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, попытки прорыва были осуществлены силами 23-й, 66-й, 117-й, 151-й, 157-й механизированных бригад ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Также российские военнослужащие нанесли поражение 24-й, 37-й, 100-й механизированным, 152-й пехотной бригадам, штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы Донецкой народной республики.

По информации Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 380 военных. Также российские войска уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Из этой же сводки следует, что за сутки средства противовоздушной обороны сбили 44 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 649 самолетов, 283 вертолета, 36,6 тыс. дронов.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления дронами под Красным Лиманом.