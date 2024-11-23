Полковник СБУ рассказал, когда ВСУ могут попасть в окружение в районе Курахово

Подразделения Вооруженных сил Украины попадут в окружение в районе города Курахово в ближайшие дни, если не отойдут от туда. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение», — считает Стариков.

Украинское командование должно понимать, что с этих территорий необходимо вывести тяжелую боевую технику и материально-техническое обеспечение, подчеркнул он.

По мнению полковника СБУ в отставке, в текущих условиях это будет сделать непросто.

В начале ноября российское Минобороны сообщало о взятии поселка Кураховка, который находится в окрестностях города Курахово.

Газета The Independent писала, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. На прошлой неделе украинский ресурс Deep State сообщал, что ВС РФ вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться.

Ранее Рогов заявил, что группировка ВСУ в Курахово потеряла шанс оставить город без потерь.