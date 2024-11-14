Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея пригрозила усилить поддержку Украины из-за «опасной авантюры» КНДР

Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить поддержку Украины из-за КНДР

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Южная Корея готова вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России. Об этом заявил в интервью агентству EFE президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает ТАСС.

«Если они не прекратят свою опасную военную авантюру, мы готовы принять соответствующие эффективные меры, включая усиление поддержки Украины, в сотрудничестве с нашими союзниками и единомышленниками», — сказал президент республики.

По его словам, отправка северокорейских военных в Россию представляет серьезную угрозу безопасности Корейскому полуострову, Европе, а также всему миру.

Он также выразил беспокойство в связи с данными о передаче Пхеньяну российских военных технологий и приобретении сил КНДР знаний о современной войне.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины писала, что ВС РФ собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области.

По оценке Вашингтона, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Ранее Захарова обратилась к генсеку ООН по поводу военных КНДР в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами