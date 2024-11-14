Южная Корея пригрозила усилить поддержку Украины из-за «опасной авантюры» КНДР

Южная Корея готова вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России. Об этом заявил в интервью агентству EFE президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает ТАСС.

«Если они не прекратят свою опасную военную авантюру, мы готовы принять соответствующие эффективные меры, включая усиление поддержки Украины, в сотрудничестве с нашими союзниками и единомышленниками», — сказал президент республики.

По его словам, отправка северокорейских военных в Россию представляет серьезную угрозу безопасности Корейскому полуострову, Европе, а также всему миру.

Он также выразил беспокойство в связи с данными о передаче Пхеньяну российских военных технологий и приобретении сил КНДР знаний о современной войне.

10 ноября газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США и Украины писала, что ВС РФ собрали 50 тыс. солдат, включая северокорейских военнослужащих, готовясь начать наступление в Курской области.

По оценке Вашингтона, РФ сосредоточила силы, не выводя солдат с востока Украины, что позволило ей оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Ранее Захарова обратилась к генсеку ООН по поводу военных КНДР в РФ.