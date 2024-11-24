Запад хочет сделать Южную Корею сообщником украинского лидера Владимира Зеленского и преступлений, совершаемых ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Сеульские власти, поддержанные «единомышленниками» в НАТО, продолжают искусственно раскручивать тему военнослужащих КНДР в зоне СВО для того, чтобы нарастить силовое давление на Пхеньян», — подчеркнул дипломат.

Такие шаги Южной Кореи отвечают интересам стран Запада, который пытается втянуть Сеул в процесс накачки Украины вооружением. Южную Корею, отметил Руденко, хотят сделать сообщником западных преступлений, связанных с Украиной.

До этого спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер заявляла, что усиление сотрудничества России и Северной Кореи будет представлять «серьезный вызов» для Соединенных Штатов на ближайшие годы.

Представитель Белого дома добавила, что на территории России в данный момент якобы присутствуют десятки тысяч северокорейских солдат, а взамен Россия предоставляет КНДР высокие технологии.

Ранее западные журналисты сообщили, что специалисты из КНДР прибыли в Мариуполь.