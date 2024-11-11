Под Селидовым нашли заминированные схроны ВСУ с западным оружием

Спецслужбы ДНР нашли несколько заминированных схронов ВСУ под Селидовым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, оружие и боеприпасы нашли на бывших позициях украинских подразделений. В тайниках обнаружили ручные и станковые гранатометы, в том числе образца НАТО, и боеприпасы к ним, патроны к западному стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противопехотные и минометные мины, ручные гранаты и стрелковое оружие. Всего, по данным УФСБ, нашли почти 800 единиц боеприпасов, а также около 16 тыс. патронов.

Как установили силовики, схроны подготовили при отступлении и ими планировали пользоваться вражеские диверсанты.

В спецслужбах добавили, что найденные боеприпасы собираются использовать в российской армии во время наступления на кураховском направлении.

До этого российские силовики обнаружили большое количество вооружений и снарядов на территории заброшенного предприятия, расположенного в одном из населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее жителя Курска задержали за незаконную продажу найденных в приграничных районах снарядов.