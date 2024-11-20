Пленный боец ВСУ рассказал о психических расстройствах украинских инструкторов

Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых задействуют в обучении мобилизованных граждан, имеют психические расстройства. Об этом заявил украинский пленный военнослужащий Александр Рафалюк, передает ТАСС.

Военнопленный рассказал, что он попал в ВСУ, когда его с работы забрали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). После этого Рафалюка и еще двух его коллег отправили в город Ровно для прохождения подготовки.

«Обучали бывшие военные украинской армии — ну как, они действительные военные, только уже списанные. Были даже такие, которым запрещалось оружие в руки брать. Наверное, из-за психических расстройств. Было несколько человек, которым запрещалось оружие выдавать в руки», — сказал пленный боец.

16 ноября пленный украинский боец Владимир Дацье заявил, что внезапно оказался в армии после того, как сотрудники ТЦК остановили его «проверить документы». Как рассказал мужчина, он работал дальнобойщиком.

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