В Минобороны России раскрыли роль «Панциря-С» в Курской области

В Курской области зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» ведут круглосуточный контроль воздушного пространства над позициями подразделений Вооруженных сил России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Расчет «Панциря-С» неоднократно ликвидировал воздушные цели Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве. Расчеты комплекса способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, подчеркнули в ведомстве.
«Панцирь-С» оборудован двумя двуствольными 30-миллиметровыми пушками с боекомплектом в 1400 выстрелов и 12 зенитными ракетами.
С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.
Ранее российский боец рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области.