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В Минобороны России раскрыли роль «Панциря-С» в Курской области

Минобороны России: «Панцирь-С» контролирует пространство в Курской области

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РИА «Новости»

В Курской области зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» ведут круглосуточный контроль воздушного пространства над позициями подразделений Вооруженных сил России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Расчет «Панциря-С» неоднократно ликвидировал воздушные цели Вооруженных сил Украины, отметили в ведомстве. Расчеты комплекса способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, подчеркнули в ведомстве.

«Панцирь-С» оборудован двумя двуствольными 30-миллиметровыми пушками с боекомплектом в 1400 выстрелов и 12 зенитными ракетами.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российский боец рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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