Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут остаться без подвоза провизии и боеприпасов на одном из участков в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец с позывным «Барин», который воюет в рядах отряда командира с позывным «Каштан» спецназа «Ахмат».

«Наши наступают по флангам, здесь они (украинские войска. – «Газета.Ru») растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая, посмотрим, сколько они протянут», — заявил боец.

По его словам, размытые из-за погоды дороги затрудняют подвоз и ротацию.

23 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник на Украине сообщило, что украинская сторона потеряла свыше 40% территории, которая была захвачена ВСУ в ходе вторжения в Курскую область.

Как заявил источник, сейчас Вооруженные силы Украины контролируют 800 кв. км региона и будут удерживать эту территорию, пока это будет оправдано с военной точки зрения.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.