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Сотни палестинцев покинули восток Газы после приказа об эвакуации

WAFA: сотни палестинцев покинули восток Газы после приказа об эвакуации

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Ahmed Zakot/Reuters

Сотни палестинцев покинули район Эш-Шуджаия на востоке города Газа после того, как израильские военные издали новые приказы о перемещении. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Издание подчеркивает, что десятки семей уходили пешком в другие районы из-за проблем с транспортом. Многие частные автомобили были уничтожены в результате операции израильской армии.

Приказ об эвакуации из Эш-Шуджаии был отдан на фоне того, что уже восьмую неделю продолжается израильская осада северной части Газы, пишет WAFA.

20 ноября сообщалось об ударе Израиля по территории Газы. Десятки местных жителей получили ранения, 48 из них не удалось спасти.

13 ноября действующий президент США Джо Байден и избранный президент страны Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете Белого дома обсудили проблему с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, и выразили намерение разрешить вопрос до 20 января 2025 года, дня инаугурации республиканца.

Ранее в Белом доме заявили, что не делают поблажек Израилю.

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