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Не менее 48 палестинцев погибли при обстрелах сектора Газа Израилем

Reuters: 48 палестинцев погибли от обстрелов Израилем сектора Газа

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Doaa Rouqa/Reuters

Не менее 48 палестинцев погибли 20 ноября в секторе Газа от обстрелов со стороны израильской армии. Об этом сообщает Reuters.

Со ссылкой на данные медиков агентство пишет о гибели по меньшей мере 12 человек при ударе по дому в районе Джабалия на севере сектора. Там же 10 человек числятся пропавшими без вести, так как спасательные работы продолжаются.

Еще 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по дому в районе Шейх-Радван.

После авиаудара по дому в районе Римал в городе Газа погибли четыре человека, а в результате удара по школе, в которой укрывались семьи переселенцев в центральной части сектора Газа, погибли три палестинца и по меньшей мере 20 человек получили ранения. Общее количество погибших оценивается в 48 человек.

20 ноября США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе. Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия шокирована этим вето.

Ранее мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа.

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