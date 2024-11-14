Трамп и Байден договорились решить вопрос с заложниками ХАМАС до 20 января

Действующий президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп обсудили 13 ноября на встрече в Овальном кабинете Белого дома проблему с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, и выразили намеренность разрешить вопрос до 20 января 2025 года, дня инаугурации республиканца. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В тот же день Байден встретился с семьями американских заложников радикального палестинского движения ХАМАС. По словам собеседника портала, действующий глава государства сказал гражданам, что он и Трамп согласились с тем, что проблема с заложниками является срочной и что они хотят попытаться решить ее до инаугурации республиканца.

Кроме того, Байден попросил Трампа помочь ему с вопросом освобождения заложников ХАМАС и соглашением о прекращении огня в секторе Газа. Портал пишет, что демократ хочет использовать оставшиеся два месяца своего пребывания у власти для преодоления «затянувшегося тупика в переговорах» по сделке, а республиканец, вероятно, хотел бы, чтобы до 20 января количество кризисов уменьшилось.

Источники портала добавили, что семьи американских заложников запросили встречи со многими недавно назначенными членами администрации Трампа, чтобы заставить их в кратчайшие сроки заняться этим вопросом.

По данным Израиля, ХАМАС до сих пор удерживает в заложниках в секторе Газа 101 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что в ЕС просили Россию помочь в освобождении заложников ХАМАС.