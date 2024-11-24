Российские бойцы оборудовали полевую мастерскую в зоне СВО для модернизации дронов

Российские военнослужащие из состава группировки войск «Днепр» оборудовали в зоне специальной военной операции полевую мастерскую для модернизации FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Для ускорения изготовления комплектующих применяется 3D-принтер. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет оперативно обеспечить нужными деталями подразделения, использующие дроны.

В мастерской, которую оборудовали военнослужащие Волгоградского мотострелкового полка, также ведется работа по изучению трофейных беспилотников и их модификации, добавили в Минобороны.

В октябре стало известно, что на Сахалине успешно прошел испытания новый беспилотный летательный аппарат «Бражник». Дрон обладает значительной, до 60 минут, длительностью полета и может перемещать различное оборудование, в том числе газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. Беспилотник оснащен отечественной помехозащищенной системой связи «Гермес». Она обеспечивает надежную работу дрона даже в сложных условиях.

Ранее военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО.