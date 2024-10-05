Военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

Новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» успешно применяется Вооруженными силами (ВС) России в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что С-70, как и его «старший собрат» — истребитель Су-57, давно применяются в рамках российско-украинского конфликта.

Военкор отметил, что беспилотники типа «Охотник» уже поразили не один десяток целей на земле и в воздухе.

Коц добавил, что любое новое оружие имеет ряд «детских болезней», которые выявляются только в процессе практической эксплуатации.

Днем 5 октября Коц заявил, что российские войска потеряли в зоне СВО новейший ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник».

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего. Военный корреспондент предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

Также сообщалось, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага.

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