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На Сахалине прошли испытания нового БПЛА

На Сахалине успешно испытали новый универсальный дрон «Бражник»

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Губернатор и Правительство Сахалинской области

На Сахалине успешно прошел испытания новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Бражник». Об этом сообщает пресс-центр правительства Сахалинской области.

Дрон обладает значительной, до 60 минут, длительностью полета, и может перемещать различное оборудование, в том числе газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. Беспилотник оснащен отечественной помехозащищенной системой связи «Гермес». Она обеспечивает надежную работу дрона даже в сложных условиях.

«Бражник» будет использоваться для решения локальных логистических задач и проведения мониторинговых работ. Складная конструкция дрона позволяет обеспечить быструю подготовку к взлету, а компактные размеры складывающегося аппарата делают его удобным для транспортировки.

9 октября сообщалось, что в России создают неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе.

Ранее в России разработали «умный» беспилотник, который сам находит врага.

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