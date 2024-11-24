В Липецке отменили красный уровень угрозы дронов

На территории Липецка и Липецкого муниципального округа отменили красный уровень угрозы беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА» на территории Липецка и Липецкого муниципального округа», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:40 по московскому времени.

О красном уровне опасности из-за угрозы атаки беспилотников глава региона предупреждал в 1:25. В настоящее время на территории региона сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность», уточнил Артамонов.

В конце октября военный аналитик Сергей Полетаев отмечал, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников.