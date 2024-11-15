Более 10 стран захотели купить российский подавитель «роя» беспилотников

В настоящее время госкомпания «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем 10 странами по продаже подавителя «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э». Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

«Комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА «Изделие РБ-504П-Э» обладает отличными характеристиками, подтвержденными в реальных боевых условиях», — сказал гендиректор.

Михеев отметил, что сейчас госкомпания ведет переговоры с партнерами из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. В рамках предконтрактной работы «Рособоронэкспорт» также устраивает демонстративные показы разработки.

В октябре Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны страны, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

Ранее новейшие российские беспилотники появились в зоне СВО.