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Рогов заявил о попадании украинской ракеты по пустым бочкам в порту Бердянска

Рогов: ракета ВСУ поразила пустые бочки из-под горючего в порту Бердянска

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РИА «Новости»

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью $2,5 млн поразила пустые бочки из-под топлива в порту Бердянска Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в результате ракетного удара были уничтожены и повреждены несколько таких бочек. Они ранее были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы.

Рогов также отметил, что эта атака не повлияла на работоспособность порта.

23 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар управляемой ракетой по порту Бердянска. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

31 октября Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли морской порт Бердянска с помощью дронов с большим количеством поражающих элементов, в результате чего пострадали три человека. В тот день в целях безопасности в городе закрыли школы и детские сады.

Ранее в Госдуме назвали возможную цель ракетного удара ВСУ по порту Бердянска.

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