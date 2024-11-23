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В Госдуме назвали возможную цель удара ВСУ по порту Бердянска

Депутат Колесник назвал устрашение возможной целью атаки ВСУ по порту Бердянска

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Одной из возможных целей ракетного удара украинской армии по порту Бердянска является «устрашение». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает «Лента.ру».

«Даже небольшие порты имеют определенное военное значение. Может быть, это был удар устрашения. А может быть, они думали, что туда подвозятся водой какие-то боеприпасы», — заявил он.

По словам парламентария, в результате атаки никто не пострадал. Он добавил, что порты чаще всего являются объектами нанесения первого удара. Колесник уточнил, что порты должны быть защищены противовоздушной и противоракетной обороной.

23 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар управляемой ракетой по порту Бердянска. По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны, ожидаются повторные атаки. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В конце октября Балицкий сообщал, что украинская армия обстреляла морской порт Бердянска с помощью дронов с большим количеством поражающих элементов, в результате чего пострадали три человека.

Ранее генштаб ВСУ назвал сложной обстановку в зоне боевых действий.

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