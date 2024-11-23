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Израильские военные задержали врачей скорой помощи на Западном берегу Иордана

WAFA: военные ЦАХАЛ задержали врачей скорой помощи на Западном берегу Иордана

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Dylan Martinez/Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали экипаж скорой помощи возле деревни Осарин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

Водитель скорой рассказал агентству, что врачи направлялись в деревню, чтобы эвакуировать пострадавших. Однако по дороге их остановили израильские военные.

По словам водителя, военнослужащие ЦАХАЛ допросили экипаж, после чего обыскали их автомобиль. Одного из медиков задержали на несколько часов.

В конце октября ЦАХАЛ сообщил об ударе по школе «Салах аль-Дин» в секторе Газа. По данным армии Израиля, на момент атаки учебное заведение не функционировало в качестве образовательного учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля заявил о разгроме ХАМАС и «Хезболлы».

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