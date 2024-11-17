Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на юге страны

Авиация Израиля нанесла удар по позиции армии Ливана на юге страны, есть раненые

close
Hassan Ammar/AP

ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих не выжили. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Несколько военнослужащих также госпитализированы с тяжелыми ранениями в результате удара Израиля по их позиции на окраине поселения Мари.

Днем ранее авиация Израиля нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в пригороде Бейрута.

Израильские военные продолжают локальные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами