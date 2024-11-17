ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на юге страны

ВВС Израиля ударили по позиции армии Ливана на окраине поселения Мари на юге страны, двое военнослужащих не выжили. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Несколько военнослужащих также госпитализированы с тяжелыми ранениями в результате удара Израиля по их позиции на окраине поселения Мари.

Днем ранее авиация Израиля нанесла удар по жилым многоэтажным зданиям в пригороде Бейрута.

Израильские военные продолжают локальные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.