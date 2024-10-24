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Израиль сообщил о ликвидации десятков бойцов «Хезболлы» и ХАМАС

Израильские военные ликвидировали около 20 бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

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Amir Cohen/Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки уничтожили около 20 бойцов шиитского военизированного движения «Хезболла» на юге Ливана и несколько десятков боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В заявлении говорится, что израильские военные продолжают свои ограниченные, локальные, целенаправленные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры.

В то же время в секторе Газа военнослужащие 162-й дивизии продолжили свою оперативную деятельность в районе Джабалии, ликвидируя десятки боевиков ХАМАС и разрушая их инфраструктуру, указали в пресс-службе.

Израильский новостной портал Walla сообщал, что утром 24 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдах» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в секторе Газа с 7 октября 2023 года в связи с проводимой Израилем военной операцией превысило 100 тысяч.

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