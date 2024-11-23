Военкоры опровергли слухи о гибели солдат КНДР в Курской области

В украинских Telegram-каналах появились слухи о том, что в результате удара ракеты Storm Shadow по командному пункту в Курской области погиб заместитель командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, а также около 500 северокорейских солдат. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Мы проверили информацию, связавшись с доверенными офицерами: все это на 100% фейки», — пишут авторы российского канала.

По их словам, данная информация распространяется, чтобы «поднять дух украинцев, которые каждый день несут поражения».

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты на территории РФ в Брянской и Курской областях. Отмечалось, что в последнем регионе был атакован командный пункт группировки «Север». Глава государства говорил, что при ракетном ударе есть как погибшие, так и раненые из числа подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала. О других потерях он не сообщал.

Ранее Великобританию назвали непосредственно вовлеченной в конфликт на Украине.