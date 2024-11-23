Российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также военнослужащим и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149-ти районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что силам РФ удалось уничтожить на земле украинский самолет МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала российской специальной военной операции Украина потеряла 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и другую технику.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

Ранее генштаб ВСУ назвал сложной обстановку в зоне боевых действий.