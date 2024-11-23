Военное крыло ХАМАС сообщило об обстреле ракетами израильской военной базы

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам» заявили, что обстреляли ракетами малой дальности израильскую военную базу рядом с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бригады «Аль-Кассам» обстреляли военную базу Раим несколькими ракетами малой дальности», — сказано в сообщении.

В ноябре текущего года новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что бойцам ЦАХАЛ удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». По его словам, ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, и в секторе Газа «все еще есть разрозненные отряды террористов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее сообщалось, что лидеры ХАМАС перебрались в Турцию.