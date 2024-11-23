Отец России-Святосии-Святороссии не против назвать ребенка в честь «Орешника»

Многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава семейства Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране.

«Конечно, мы не собираемся останавливаться на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей в нашей дружной семье. А что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации. Нашей великой и могущественной страны России, нашего народа российского, наших победоносных воинов, нашего великого главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Во имя спасения планеты. Быть добру», — сказал Сухов.

Сейчас у многодетного отца 14 детей. Последняя дочь — Россия-Святосия-Святороссия — появилась на свет 17 ноября 2023 года.

О существовании ракетного комплекса «Орешник» стало известно 21 ноября из обращения президента России Владимира Путина. Согласно официальным заявлениям, это новейшая высокоточная баллистическая ракета средней дальности: она может поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. км. Скорость атакующей ракеты в десять раз выше скорости звука.

Накануне журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали, что «Орешник» может долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».