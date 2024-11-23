Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью France24, что конфликт на Украине мог бы закончиться еще в прошлом году, если бы Запад предоставил Киеву «необходимые инструменты».

Комментируя, решение Соединенных Штатов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетам вглубь России, он отметил, что данный шаг «следовало сделать два года назад».

Также Ходжес добавил, что несмотря на «многочисленные угрозы», Россия никогда не начнет ядерную войну.

В июне Ходжес заявлял, что Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS из опасений чрезмерной эскалации конфликта.

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее в Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем.