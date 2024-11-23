Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Кроме того, российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии поразили военнослужащих и технику ВСУ в районах 23-х населенных пунктов Сумской области Украины (граничит с Курской областью. — прим. ред.).

22 ноября РИА Новости со ссылкой на российского командира сообщало, что ВСУ перебросили в Курскую область элитный спецбатальон операторов дронов «Птицы Мадьяра».

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что вся кампания 2025 года ВСУ фактически сорвана благодаря продвижению российских войск в зоне СВО.

Ранее российские войска ударом по аэродрому уничтожили украинский самолет.