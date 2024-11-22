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ВСУ перебросили в курское приграничье элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра»

Боец «Ахмата»: ВСУ перебросили спецбатальон «Птицы Мадьяра» в Курскую область

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область элитный спецбатальон операторов дронов «Птицы Мадьяра». Об этом сообщил РИА Новости командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат».

Судя по полученным разведданным, в ночь на 22 ноября украинские бойцы будут минировать тыловые зоны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил «Сальза».

«Сюда было направлено одно из элитных спецподразделений специалистов, которые работают на беспилотниках, если не ошибаюсь, «Мадьяры», — сказал он.

По словам российского военного, ВСУ перебросили в курское приграничье операторов БПЛА, которые оснащены новейшими дронами, полученными от Европы и США. С помощью дронов противник будет минировать территорию, производить подрывы и диверсии, отметил «Сальза». Он добавил, что «Ахмат» будет бороться с ними.

18 ноября SHOT писал, что 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были уничтожены почти все, за исключением двоих взятых в плен.

В октябре военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады ВСУ «Магура», которую экстренно перебросили в Курскую область.

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.

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Операция на Украине
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