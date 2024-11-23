Российские войска ракетным ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 на аэродроме «Днепр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что помимо истребителя, на аэродроме поразили до 15 военных.

Накануне российские военные нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки ВС РФ «Север» поразили украинские подразделения в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

Кроме того, военные РФ поразили ударами авиации и огнем артиллерии живую силу и технику ВСУ в районах 16 населенных пунктов в Курской области, а также пяти населенных пунктов в Сумской области Украины.

22 ноября РИА Новости со ссылкой на российского командира сообщало, что Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область элитный спецбатальон операторов дронов «Птицы Мадьяра».

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.