Российские военные нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявило министерство обороны России.

В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки ВС РФ «Север» поразили украинские подразделения в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

Кроме того, военные РФ поразили ударами авиации и огнем артиллерии живую силу и технику ВСУ в районах 16 населенных пунктов в Курской области, а также пяти населенных пунктов в Сумской области Украины.

22 ноября РИА Новости со ссылкой на российского командира сообщало, что Вооруженные силы Украины перебросили в Курскую область элитный спецбатальон операторов дронов «Птицы Мадьяра». По его словам, они будут минировать тыловые зоны своих подразделений с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, их цель — подрывы и диверсии.

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.