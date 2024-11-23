Житель Белгородского района был ранен в результате удара украинского беспилотника

Житель поселка Октябрьский под Белгородом получил тяжелое ранение в результате налета украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — пишет Гладков.

До этого в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Белгородской и Курской областями.

В конце октября на территории Льговского района Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя и сбросил два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, в машине были двое молодых людей. Полученные ими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.