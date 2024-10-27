ЦАХАЛ ударил по школе в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по школе «Салах аль-Дин» в секторе Газа. Отчет об атаке опубликован в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Подчеркивается, что удар был сделан по наводке разведки, согласно которой там располагался командный центр ХАМАС. Отмечается, что школа на момент атаки не функционировала в качестве образовательного учреждения.

«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

6 октября ЦАХАЛ также сообщал об ударе по школе в секторе Газа из-за расположения там командного центра ХАМАС. Там отметили, что перед нанесением удара были предприняты меры для снижения риска причинения вреда мирному населению.

Ранее танки Израиля обстреляли конвой ВОЗ в секторе Газа.