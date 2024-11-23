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Медведев объяснил, как быстро закончить конфликт на Украине

Медведев: конфликт завершится без издержек, если НАТО перестанет его раздувать

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Вооруженный конфликт на Украине завершится без издержек для всего мира, если Североатлантический альянс перестанет его раздувать. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», — заявил Медведев.

Так Медведев прокомментировал вопрос о реальности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Заявление Медведевва прозвучало на фоне применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, однако Россия рассчитывает только на свои силы.

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.

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