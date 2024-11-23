Медведев рассказал, как «Орешник» повлияет на конфликт на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya, как баллистическая ракета «Орешник» повлияет на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине», — сказал политик.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ применила новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, с ее помощью военные ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».