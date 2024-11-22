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Песков объяснил, почему Россия предупредила США о запуске «Орешника»

Песков: РФ уведомила США о пуске «Орешника», поскольку это баллистическая ракета

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия не была обязана сообщать США о запуске новой баллистической ракеты, но сделала это в автоматическом режиме. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru». Ракетой «Орешник» ВС РФ ударили по заводу в украинском городе Днепре.

«Эта ракета не является межконтинентальной, соответственно, эта ракета средней дальности. Поэтому Российская Федерация не имеет обязательства делать нотификацию насчет этого пуска. Но существует российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности не вызывает обязанностей как межконтинентальная ракета, но все же поскольку она баллистическая, то работает вот этот вот центр в автоматическом режиме», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

21 ноября Владимир Путин сообщил, что Россия атаковала завод «Южмаш» в городе Днепре с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, даже современные западные системы ПВО не способны спасти от таких ударов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что РФ не предупреждала США об ударе «Орешником» по Украине, поскольку у страны «нет такого обязательства». Вскоре Песков сделал новое заявление: уведомление США было отправлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска ракеты.

Подробнее о запуске новой баллистической ракеты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон подтвердил получение от России предупреждения о запуске «Орешника».

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