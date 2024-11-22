«Орешник» способен поражать цели по всей Европе

Гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» могут поражать цели на всей территории Европы, заявил главком Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев на совещании у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», — сказал главком РВСН.

Каракаев добавил, что «Орешник» способен поразить любые цели с высокой эффективностью — от одиночных до площадных, а также высокозащищенных.

На этом же совещании Путин подчеркнул, что у РФ имеется запас систем «Орешник». А глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что госкорпорация в кратчайшие сроки способна кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса «высокоточные».

21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».