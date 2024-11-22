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В Киеве, Сумской и Харьковской областях созданы штабы ПВО

Штабы противовоздушной обороны созданы в Киеве, Харьковской и Сумской областях

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Global Look Press

В Киеве создан штаб противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил украинский канал «Общественное».

В публикации отмечается, что штаб ПВО был создан в Киеве 19 ноября. Аналогичные штабы будут созданы в Сумской и Харьковской областях страны. Иных подробностей не приводится.

3 ноября бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что специалистов противовоздушной обороны (ПВО) страны отправляют в пехоту.

По его словам, это происходит «не от хороших времен». Игнат подчеркнул, что переводят «много» специалистов и назвал это болезненным для воздушных сил страны. При этом он отметил, что отправка проводится в рамках принятых решений, которые необходимо выполнять.

О том же писала украинская журналистка Диана Панченко. Она указала, что президент Владимир Зеленский «снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм», подчеркнув, что благодаря таким решениям Украина вскоре останется без противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что заседание Верховной рады отменили из-за угрозы ракетной атаки.

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