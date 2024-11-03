На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту

Бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что специалистов противовоздушной обороны (ПВО) страны отправляют в пехоту в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Да, подтверждаю, направляют!» — сообщил он.

По его словам, это происходит «не от хороших времен». Игнат подчеркнул, что переводят «много» специалистов и назвал это болезненным для воздушных сил страны. При этом он отметил, что отправка проводится в рамках принятых решений, которые необходимо выполнять.

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский принимает неверные стратегические решения, отправляя военных специалистов по ПВО в пехоту, так Украина может остаться без систем противовоздушной обороны.

В конце октября также сообщалось, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.

Ранее сообщалось, что эффективность сил ПВО на Украине снизилась из-за нехватки военных.