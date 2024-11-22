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Украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область

Mash: украинская ДРГ пыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев

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Минобороны РФ

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Неудачная попытка проникнуть в регион произошла на блокпосту в поселке Приазовский. Боевики приехали на микроавтобусе. Российские военные заметили сумку с оружием под одним из сидений. Началась перестрелка.

Двое диверсантов были ликвидированы сразу. Еще четверо бежали, на данный момент их разыскивают в окрестном лесу.

Недавно заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что Украина планирует забросить диверсионный отряд Вооруженных сил в Купянск Харьковской области, после того как его возьмут под контроль российские войска.

Незадолго до этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Мариуполе тайник диверсантов.

Ранее в Кировской области 16-летнего подростка арестовали по делу о диверсии.

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