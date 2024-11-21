Украина планирует забросить диверсионный отряд Вооруженных сил в Купянск Харьковской области после взятия его под контроль российскими войсками. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его данным, задачей такой группы является уничтожение или временное выведение из строя объектов связи, транспорта, а также сбор информации о дислокации Вооруженных сил РФ на этих территориях.

Лисняк добавил, что на горячую линию УВД ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина. Ее сына, которого до этого задержали сотрудники ТЦК, доставили в центр комплектации, а затем передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам Лисняка, украинские спецслужбы вынудили молодого человека вступить в диверсионный отряд, который планируют «забросить на территорию Купянска после его освобождения ВС РФ».

В случае отказа от сотрудничества, добавил чиновник, студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело о подозрении в коллаборационизме.

Незадолго до этого ВСУ провели ротацию подразделений в Купянске и соседних населенных пунктах. По его словам, новые военные, прибывшие в регион, занимаются грабежом и мародерством при поддержке местных властей.

Утром 21 ноября поступили сообщения о том, что российская авиация нанесла удар по разведывательной роте ВСУ в Купянске, в результате чего было ликвидировано до 80 военнослужащих украинских подразделений.

Ранее Марочко рассказал об успехах российской армии в Купянске.