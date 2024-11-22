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За неделю ВС России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием

МО: ВС РФ за неделю нанесли 30 ударов высокоточным оружием по объектам Украины

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Павел Львов/РИА «Новости»

С 16 по 22 ноября ВС России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе нанесения ударов российские Вооруженные силы использовали беспилотники и ракеты «Кинжал».

«В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов», — сообщили в ведомстве.

Нанесены удары по местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран и ударов Украины вглубь российской территории, ВС РФ ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что российские военные примут меры, чтобы гражданское население Украины предупреждалось о скорых ударах ракетой «Орешник».

Ранее на Украине признали, что им нечем ответить на удар ракетой «Орешник».

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