С 16 по 22 ноября ВС России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе нанесения ударов российские Вооруженные силы использовали беспилотники и ракеты «Кинжал».

«В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов», — сообщили в ведомстве.

Нанесены удары по местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран и ударов Украины вглубь российской территории, ВС РФ ударили по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что российские военные примут меры, чтобы гражданское население Украины предупреждалось о скорых ударах ракетой «Орешник».

Ранее на Украине признали, что им нечем ответить на удар ракетой «Орешник».