Российские летчики сбросили на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Russian Aviation.

На представленных кадрах видно, как на месте падения бомбы появляется крупный огненный шар, после чего в небо поднимаются клубы дыма.

Точная дата и место применения авиабомб не называются. Также неизвестно, к каким последствиям привел удар.

7 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Курской области.

В начале ноября командир взвода беспилотников 2-го Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» заявлял телеканалу ТСН, что российские авиабомбы КАБ и ФАБ создают серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины, потому что их сложно сбить.

ФАБ — фугасная авиационная бомба. КАБ — корректируемая. Они стояли на вооружении армии СССР, а теперь РФ.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что с начала ноября ВСУ потеряли в Курской области более 200 иностранных наемников.