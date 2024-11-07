Опубликовано видео применения авиабомбы ФАБ-3000 по солдатам ВСУ под Курском

Российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области авиабомбу ФАБ-3000. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах видно, как после взрыва бомбы над землей поднимается столб дыма и огня.

«Взрывная волна проходит по земле, крайне беспокоя противника», — говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что ФАБ-3000 применили в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе.

3 ноября российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

31 октября Минобороны сообщило, что в курском приграничье Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ с помощью авиабомб ФАБ-500 с УМПК. Все намеченные цели были поражены.

Ранее Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.