В ВСУ заявили о тяжелой ситуации из-за российских бомб

Российские авиабомбы КАБ и ФАБ создают серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины, потому что их сложно сбить. Об этом заявил командир взвода беспилотников 2-го Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» телеканалу ТСН, передает РИА Новости.

От FPV-дронов можно увернуться или попытаться сбить их, но от авиабомб практически нет способов спастись.

«Против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжелая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать», — сказал командир взвода.

По его словам, даже на тех участках, где украинские военные готовы идти в бой, применение войск РФ авиабомб снижает мотивацию ВСУ.

ФАБ — фугасная авиационная бомба. КАБ — корректируемая. Они стояли на вооружении армии СССР, а теперь РФ.

7 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в районе села Черкасское Поречное в Курской области.

Ранее в ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины.