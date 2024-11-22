В Британии ответили на заявление Путина об «Орешнике»

Глава МВД Великобритании Иветт Купер прокомментировала слова президента России Владимира Путина о запуске новейшей баллистической ракеты «Орешник». Об этом пишет издание The Standard.

По ее словам, в заявлениях России нет ничего нового.

«Мы поставляли Украине оружие и оборудование, чтобы помочь защитить свою страну, и будем продолжать поддерживать Украину», — сказала Купер.

Накануне Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он рассказал, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов.

Ранее названы основные характеристики ракеты «Орешник».